Le Bénin prend une sérieuse option dans la lutte contre le réchauffement climatique

Le Bénin accélère ses efforts de lutte contre les changements climatiques. A l’occasion d’une Table ronde internationale sur le financement climat organisée le 16 juillet 2024 à Cotonou, les initiatives visant à catalyser le financement climatique dans le pays ont été exposées.

Elargir les mécanismes de financement climatique au Bénin, c’est l’objectif de la Table ronde internationale sur le financement climat qui a eu lieu à Cotonou, le 16 juillet 2024. La rencontre organisée en collaboration avec le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque Mondiale, a connu la participation des partenaires financiers et des partenaires au développement, le secteur privé et la société civile.

Le Bénin grâce à l’appui constant du Fonds Monétaire International, la Banque Mondiale, et la Banque Africaine de Développement (BAD), réalise des progrès significatifs dans sa stratégie de financement du climat. Ces efforts selon une publication du gouvernement, incluent l’accès à la facilité de Résilience et de Durabilité, l’établissement du Rapport National sur le Climat et le Développement, ainsi que la création d’un cadre institutionnel pour une gouvernance et une intégrité des projets climats, notamment carbone au Bénin. Ces initiatives ont également permis la mise en place d’un programme de financement adressant les secteurs prioritaires tels que l’Énergie et l’Agriculture.

La directrice adjointe de cabinet du ministre de l’économie et des Finances, présidente de l’Autorité d’Enregistrement des Projets Carbone au Bénin, a détaillé les initiatives visant à catalyser le financement climatique dans le pays. Adidjatou HASSAN a rappelé le travail accompli depuis près de trois ans sur un mécanisme de financement innovant basé sur la valorisation des crédits carbone issus des premiers projets pilotes nationaux. « Les projets d’agriculture régénérative et d’énergie renouvelable qui composent cette phase pilote adressent à la fois la mitigation et l’adaptation, tout en luttant contre l’insécurité alimentaire et en favorisant l’indépendance énergétique. Ces projets doivent aujourd’hui trouver les financements nécessaires à leur mise à l’échelle nationale » a- t-elle déclaré.

Cette table ronde selon le ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances, permettra de mieux comprendre les efforts du Bénin face au changement climatique et de converger vers une initiative commune en vue de la COP 29. Romuald WADAGNI a exprimé le vœu qu’à cette rencontre internationale sur le climat, qu’on dise que la Banque mondiale, le FMI et les partenaires au développement ont accompagné le Bénin pour exécuter, transformer, réaliser un projet de financement innovant lié au changement climatique qui pourra être répliqué dans plusieurs autres pays.

« Le Bénin a été un précurseur en matière de politique et de financement climatiques dans la région, tant pour renforcer la résilience au changement climatique que pour assurer un développement à faible émissions de gaz à effet de serre », c’est ce qu’a confié Tobias ADRIAN, conseil financier et directeur du département des marchés monétaires et de capitaux du Fonds Monétaire International. Avec ses collègues du FMI, la Banque mondiale et d’autres partenaires, il s’est engagé avec les autorités béninoises, à aider à catalyser le financement privé pour le climat au Bénin. L’objectif étant de pouvoir progresser et annoncer un plan concret lors de la réunion de la COP29 en novembre 2024 ».

Comme lui, Marie-Chantal UWANYILIGIRA, directrice des opérations de la Banque Mondiale, a exprimé la volonté de l’Institution à accompagner activement les efforts du Bénin. « Le Bénin a besoin d’environ 10 milliards d’euros d’ici 2030 pour atteindre ses objectifs climatiques, dont la moitié dans les deux prochaines années », a-t-elle rappelé exhortant les partenaires techniques et financiers à soutenir les réformes liées au changement climatique et a encouragé les partenaires privés à investir davantage dans le secteur climatique.

Les ministres José TONATO du cadre de vie et des transports, chargé du développement durable, Olushegun BAKARI, des affaires étrangères, et Véronique TOGNIFODE, ont représenté le gouvernement à cette Table ronde internationale sur le financement climat.

