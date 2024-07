Plus de 11 milliards FCFA de chiffre d’affaires en 2023

Le chiffre d’affaires global du marché postal est estimé à onze milliards cent-huit millions huit cent seize mille quatre cent-soixante-quinze (11 108 816 475) FCFA, soit une augmentation de 9,3% par rapport aux chiffres de 2022. Les données sont issues du rapport d’activités annuel 2023 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste.

Hausse de 9,3 % du chiffre d’affaires global du marché postal au Bénin en 2023 par rapport à 2022. Selon les données de l’Arcep, le chiffres d’affaires global du marché postal est estimé à 11 108 816 475 FCFA. Il souligne que cette hausse de 9, 3 % est induite par « les augmentations des chiffres d’affaires des envois express (29,7%), des colis postaux (8,6%) et des services financiers postaux (10%) ».

En 2023, le volume total des envois postaux est estimé à 900 278. « En comparaison avec la performance des entreprises postales en 2022, on note une baisse du volume global des envois de 21,1%. Le volume des courriers ordinaires en 2023 a chuté de 40,8% tandis que celui des courriers express et des colis postaux s’est accru respectivement de 20,9% et 17,3% par rapport à l’année précédente », informe l’Arcep. Le marché postal au Bénin est constitué d’un opérateur désigné en charge du service postal universel : la Poste du Bénin SA et de 18 opérateurs de services postaux non réservés.

