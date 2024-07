La 12e édition des Rencontres Africa s’ouvre à Cotonou

Le Palais des Congrès de Cotonou accueille la 12e édition éditions des Rencontres Africa du 9 au 11 juillet 2024.

Près de 1000 participants dont des décideurs français prennent part à des échanges économiques et commerciaux. C’est à l’occasion de la 12e édition des Rencontres Africa. Il s’agit de rencontres économiques multisectorielles afin « de soutenir le développement des sociétés françaises sur des marchés porteurs que représentent le Bénin ».

Du 9 au 11 juillet, il est prévu entre autres des conférences et ateliers sur diverses thématiques, des rendez-vous individuels sur mesure avec des chefs d’entreprises, des séances de speed matching avec les collectivités etc. Les participants pourront découvrir les opportunités d’investissement et de développement commercial offertes par les marchés ouest-africains et aussi explorer les potentialités du Bénin.

La 12e édition des rencontres Africa est soutenu par le Port Autonome de Cotonou. Kristof Van den Branden, Directeur commercial et marketing du port autonome de Cotonou interviendra au cours du panel intitulé « Logistique & Transport, le Bénin, une plateforme dans la sous-région ».

Ces Rencontres Africa à Cotonou permettent non seulement de rencontrer des acteurs économiques du Bénin et de l’Afrique de l’Ouest mais aussi d’établir des relations d’affaires.

