Le Port sec de Parakou démarre bientôt ses activités

Les activités au Port sec de Parakou, dans le département du Borgou vont bientôt démarrer. La nouvelle a été annoncée à travers un communiqué par le président du Groupe Petrolin, Sammuel DOSSOU-AWORET, qui a exprimé ses remerciements au gouvernement béninois.

Plus de doute quant au démarrage des activités au Port sec de Parakou. La Société PIC International SA, filiale du Groupe Petrolin de Sammuel DOSSOU-AWORET, a déjà obtenu tous les agréments nécessaires. L’annonce a été faite à travers un communiqué.

Le PDG du Groupe Petrolin à travers ce communiqué, a rassuré les futurs usagers de ce port sec ainsi que les populations locales. Pour lui, il s’agit d’une avancée décisive et « un pas majeur vers l’amélioration de la logistique et des infrastructures de transport au Bénin, renforçant ainsi la compétitivité du pays sur le plan régional et international ».

Sammuel DOSSOU-AWORET a également exprimé sa gratitude au chef de l’Etat Patrice TALON pour l’audience récemment accordée à une délégation de la Société PIC International SA. Cette rencontre d’après lui, témoigne de l’engagement du président de la République à soutenir les projets structurants pour le développement économique du Bénin. Il n’a pas manqué de saluer « les instructions claires » données par le président TALON pour accélérer le processus de mise en service du Port sec de Parakou. « Le Port Sec de Parakou, véritable joyau logistique, est appelé à devenir un moteur de croissance économique pour le Bénin », a fait savoir le PDG du Groupe Ptetrolin

F. A. A.

23 juillet 2024 par ,