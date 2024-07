La CCI Bénin signe un protocole d’accord à Abou Dhabi

La coopération d’investissement entre les Émirats arabes unis et la République du Bénin vient d’être concrétisée. Un protocole d’accord a été signé mercredi 24 juillet 2024, à Abou Dhabi entre la Fédération des chambres de commerce et d’industrie des Émirats arabes unis et la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin.

La Fédération des chambres de commerce et d’industrie des Émirats arabes unis a signé mercredi, a son siège à Abou Dhabi, un protocole d’accord (MoU) avec la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin.

L’’accord vise à encourager et à élargir la coopération en matière de commerce et d’investissement, et à activer les relations entre les propriétaires d’entreprises et les sociétés commerciales et industrielles des deux pays.

Le protocole d’accord été signé par Son Excellence Abdullah Mohammed Al Mazrouei, président de la Fédération des chambres de commerce et d’industrie des Émirats arabes unis et président de la Chambre d’Abou Dhabi, et Son Excellence Arnold Akakpo, président de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin.

Son Excellence Abdullah Mohammed Al Mazrouei a souligné que le protocole d’accord s’inscrit dans le cadre des résultats de la visite de la délégation d’investissement émiratie au Bénin en mai dernier, en plus des efforts déployés par la Fédération des chambres des Émirats arabes unis pour approfondir la coopération entre le secteur privé des Émirats arabes unis et ses homologues d’autres pays, exprimant son espoir que ce protocole d’accord contribuera à atteindre de larges horizons de coopération commune en matière de commerce et d’investissement et à ouvrir de nouveaux marchés pour le secteur privé.

De son côté, le président de la CCI Bénin Son Excellence Arnauld Akakpo a exprimé sa joie de signer ce mémorandum, soulignant l’importance de poursuivre les efforts pratiques pour renforcer les relations de coopération entre les deux pays amis dans tous les domaines, notamment l’investissement.

