52,3 milliards FCFA pour booster la transformation du coton

La Société des Textiles du Bénin (STB) a obtenu du financement pour la transformation du coton. D’un montant total de 52,3 milliards de francs CFA, ce financement octroyé par un consortium de banques vise à renforcer les capacités opérationnelles de la société transformatrice de coton.

Du soutien financier pour la transformation du coton à la Zone industrielle de Glo-Djigbé. Un consortium de banques vient d’accorder un financement de 52,3 milliards à la Société des Textiles du Bénin, l’une des unités de transformation opérant au sein de la zone économique spéciale, pour la transformation du coton. Le but visé est de renforcer les capacités de l’unité de transformation.

Le Bénin, premier producteur de coton en Afrique avec des volumes supérieurs à 300.000 tonnes par an, nourrit l’ambition de transformer sur place toute sa production. A travers la GDIZ, dotée d’un parc textile « intégré verticalement allant de la filature à la confection », l’Exécutif béninois entend tirer parti de cette opportunité pour accélérer la transformation du coton, et propulser la filière textile.

Grâce au parc textile de la GDIZ, le Bénin a déjà satisfait des commandes de vêtements de grandes marques européennes et américaines, The Children Place (TCP) aux Etats-Unis, et récemment, KIABI, une prestigieuse marque européenne.

F. A. A.

16 juillet 2024 par ,