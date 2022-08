Le Bénin peut compter sur les investissements de la France pour le développement de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). L’assurance a été donnée par le président Emmanuel Macron lors de sa visite officielle au Bénin le mercredi 27 juillet 2022.

La Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) est un impressionnant projet selon le président français Emmanuel Macron. Pour lui, le projet de Glo-Djigbé « met le Bénin sur la voie de l’économie et de la transformation ». « Vous pouvez donc compter sur nous pour investir, être à vos côtés et avancer sur ce sujet. C’est ce modèle économique, celui d’une valeur ajoutée produite en Afrique, profitant aux Africains permettant aussi de sortir une partie de l’économie de l’informel pour aller vers le formel que nous soutenons très fortement et donc nous sommes prêts à aller de l’avant », a déclaré le président Emmanuel Macron en conférence de presse conjointe avec son homologue béninois le 27 juillet 2022 au Palais de la Marina.

Dans le cadre de la visite officielle du président Emmanuel Macron, le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, de l’Attractivité et des Français de l’étranger Olivier Becht, à la tête d’une forte délégation d’investisseurs français a effectué une visite guidée, mercredi 27 juillet 2022, à la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Olivier Becht a été très impressionné par « le dynamisme qui se dégage de cette Zone Industrielle de Glo-Djigbé qui offre d’énormes potentiels ». Il a eu également des échanges avec le ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances Romuald Wadagni et son collègue de l’Industrie et du Commerce Shadiya Assouman. Les discussions ont porté sur les opportunités d’investissements et les ambitions du gouvernement du président Patrice Talon pour la GDIZ.

« Nous avons déjà travaillé ensemble, il y a un peu plus d’un an à Paris. Quand il s’agit du financement des économies africaines et de ce que nous avons porté justement avec beaucoup d’ambition, nous serons aussi là pour les projets concrets et permettre de développer ici ces nouvelles initiatives », a ajouté le président français Emmanuel Macron.

La Zone Industrielle de Glo-Djigbé est en cours de développement sur une superficie de 1640 ha (Phase 1 : 400 ha). Les principales vocations de la zone sont entre autres de promouvoir et d’attirer les investissements de types agricole, industriel, commercial, et de service ; d’inciter l’investissement direct béninois et étranger ; de favoriser le développement des productions et des ressources nationales ; de développer les industries de fabrication de première, deuxième et troisième transformation ; d’accroître la productivité des produits ‘’Made in Benin’’ et de favoriser la création d’emplois.

32 investisseurs ont déjà signé leur contrat d’installation. Des unités ont démarré leurs activités.

GDIZ est un partenariat public/privé conclu entre la République du Bénin et ARISE IIP.

A.Ayosso

6 août 2022 par