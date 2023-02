Le president Talon au domicile de feu Rév. Alagbada

Le Président de la République Patrice Talon s’est rendu au domicile de l’ancien Président de l’Église Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB), Rév. Nicodème Alagbada quelques heures après son décès.

Accompagné de l’ancien président de l’Église Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB) Simon Kossi Dossou, le Chef de l’Etat est allé au domicile du feu Rév. Dr Nicodème Alagbada, ancien président de l’EPMB décédé, le 06 février 2023, à Yaoundé au Cameroun.

Le chef de l’Etat est allé présenter ses condoléances et celles de toute la nation à la famille éplorée et à l’Église Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB).

Feu Révérend Docteur Nicodème Alagbada fut président du Comité Ad-hoc de veille (CAV) au sein de l’église protestante méthodiste du Bénin au plus fort de la crise traversée par l’EPMB. Il fut président de l’Organe transitoire de gestion (Otg) mis en place sous la médiation du président Patrice Talon.

Le Révérend a joué un rôle important dans la réconciliation et la réunification des deux camps (Epmb Conférence-Epmb Synode) de l’Eglise.

Feu Rév. Dr. Alagbada a été le Directeur des Éditions CLÉ de Yaoundé et enseignant à la faculté de Théologie Protestante et des Sciences religieuses de l’Université protestante d’Afrique Centrale.

Il fut membre de la Salle de Situation Electorale dans le cadre de la mission d’observation des Organisations de la Société Civile lors de élections présidentielle et législatives au Bénin.

Le programme des obsèques de l’illustre défunt n’est pas encore rendu public.

M. M.

7 février 2023 par ,