Le paiement des arriérés est effectif

C’est la joie dans le cœur des travailleurs ! Les arriérés sont tombés pour ceux qui ont perçu leur salaire.

Le gouvernement a joint l’acte à la parole. Comme annoncé à l’issue de la rencontre entre le gouvernement et les responsables des centrales et confédérations syndicales, 15 milliards FCFA ont été débloqués pour éponger des arriérés sur salaire.

Le paiement est effectif. Des travailleurs ont reçu leurs arriérés et jubilent. « Des 15,6 milliards FCFA, j’ai eu ma part sur mon salaire. Il (Talon, ndlr) a dit, il l’a fait », confie un internaute. Un autre travailleur auparavant dubitatif se reprend en ces termes sur sa page facebook : « Je n’y croyais pas mais je l’ai maintenant. Le virement est bon. J’ai ces fameux rappels que j’attendais depuis 2015 ».

M. M.

22 octobre 2020 par