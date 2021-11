Le budget du cadre de vie augmente de 68%

Le budget 2022 du Ministère du cadre de vie et du développement durable connaît un accroissement de 68%, selon les prévisions de la loi de finances, gestion 2022 présentées aux membres de la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale.

« Pour 2022, nous sommes venus défendre un budget pour lequel nous demandons des ressources d’à peu près 170 milliards Fcfa », a déclaré José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et du développement durable, le mardi 16 novembre 2021 devant la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale.

« Globalement, nous allons poursuivre la construction de la résilience du Bénin vis-à-vis des effets pervers du changement climatique par des programmes de protection côtière, des programmes de reboisement, des programmes de restauration des forêts classées, des programmes de reboisement intensif allant jusqu’à la gestion des aires protégées (…) Et après, tous les programmes emblématiques que vous avez connus comme le programme d’aménagement de la voirie urbaine dans nos villes, le programme asphaltage, du programme assainissement pluvial qui sera à la fois au niveau de Cotonou et dans les principales villes secondaires, la poursuite de la construction des infrastructures administratives. Cette année, nous avons lancé la construction de la cité ministérielle et de la cité administrative », précise le ministre.

Comparativement à 2021 où le budget s’est établi à 101 Milliards FCFA, un accroissement de l’ordre de 68 % est enregistré en 2022. Expliquant la hausse, le ministre a fait savoir que l’accroissement de 68% se justifie par le fait que le Programme d’actions du gouvernement (PAG2) est basé sur les études conduites dans le PAG 1. « La plupart des études sont prêtes et ces projets vont immédiatement démarrer », a indiqué le ministre. Il s’agit, entre autres, du programme asphaltage, du programme assainissement pluvial qui sera à la fois au niveau de Cotonou et dans les principales villes secondaires, de la poursuite de la construction des infrastructures administratives et des marchés.

« Nous sommes en capacité technique et humaine de consommer les ressources que nous demandons », a rassuré José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et du développement durable.

Marc MENSAH

