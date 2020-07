Le Bénin veut mobiliser 100 milliards FCFA

100 milliards de francs CFA, c’est le montant que le gouvernement du Bénin entend mobiliser sur le marché des titres au 3ème trimestre de l’année 2020.

Selon l’Agence UMOA-Titres, le Bénin veut uniquement mobiliser les Obligations Assimilables du Trésor (OAT) auprès des investisseurs du marché financier régional.

D’ores et déjà, le 02 juillet 2020, il y a une levée de fonds d’un montant de 25 milliards de FCFA, et le Bénin entend mobiliser l’épargne des personnes physiques et morales pour assurer la couverture des besoins de financement du budget.

F. A. A.

