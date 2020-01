Le Bénin reçoit une bonne note de la BAD

Le rapport de la BAD sur « Perspectives économique en Afrique » a été présenté jeudi 30 janvier 2020 au siège de l’institution à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Ce rapport place le Bénin parmi les dix economies dynamiques.

Axé sur le thème « Former la main-d’œuvre africaine de demain », le rapport annuel qui a été dévoilé par le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, donne un espoir au Bénin. Il révèle les perspectives et les projections économiques pour chacun des 54 pays du continent. Le président Akinwumi Adesina, rapporté par Abidjan.net, indique que les perspectives économiques en Afrique s’améliorent de plus en plus.

Le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) réel, estimé à 3,4% pour 2019, devrait s’accélérer pour atteindre 3,9% en 2020 et 4,1% en 2021.

L’Afrique compte « six des dix économies les plus dynamiques du monde : le Rwanda, l’Ethiopie, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Tanzanie et le Bénin.

Les perspectives 2020 indiquent, cependant, que la croissance n’a pas été inclusive puisque un tiers seulement des pays a réalisé une croissance réduisant à la fois la pauvreté et les inégalités.

Le rapport fait ressortir des prévisions à court et moyen termes relatives aux indicateurs économiques notamment la croissance, la pauvreté et l’emploi. Il examine également les défis et les progrès réalisés.

Ce rapport est un outil indispensable pour les décideurs, universitaires, investisseurs, experts de la finance et de l’industrie et médias pour mieux orienter les décisions politiques et améliorer l’efficacité opérationnelle des institutions.

G. A.

31 janvier 2020 par