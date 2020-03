Le Bénin lève 30 milliards FCFA

Au terme d’une émission simultanée d’Obligations Assimilables du Trésor (OAT) à 3 ans et 5 ans, la direction générale du trésor et de la comptabilité publique du Bénin a levé ce jeudi 19 mars 2020, 30 milliards de FCFA sur le marché financier de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

Le montant mis en adjudication par le Bénin est de 30 milliards FCFA. Sur un montant global des soumissions de 35,404 milliards FCFA, le Bénin a retenu 30 milliards FCFA et rejeté 5,404 milliards FCFA, soit un taux d’absorption de 84,74%.

Le taux de couverture du montant mis en adjudication par les soumissions s’est situé à 118,01%.

La Guinée-Bissau, le Niger et le Togo n’ont pas pris part à l’opération d’adjudication.

Selon l’agence UMOA-Titres, le remboursement total des titres émis se fera le premier jour ouvrable suivant la date du 24 janvier 2023 pour les OAT à 3 ans et le 6 mars 2025 pour les OAT à 5 ans.

S’agissant du remboursement des intérêts, il se fera sur la base d’un taux de 5,90% l’an dès la première année pour les OAT à 3 ans et 6% pour les OAT à 5 ans.

Le 06 mars 2020, le Bénin a obtenu sur le marché financier 88 milliards FCFA des investisseurs.

La levée de ces fonds permet de couvrir les besoins de financement du budget de l’Etat du Bénin.

Akpédjé AYOSSO

21 mars 2020 par