Les recommandations de l’Ordre des médecins du Bénin

Le Conseil national de l’Ordre des médecins du Bénin (CNONMB) à travers un communiqué exprime son soutien aux médecins et autres professionnels de santé dans leur engagement quotidien à jouer le rôle qui est le leur dans la dispensation de soins au profit des populations. L’Ordre les invite à se protéger et à protéger leur entourage en adoptant systématiquement les mesures de prévention à savoir, le port de masque en l’occurrence sur le lieu de travail ; le port de gants avant de toucher toute personne rencontrée ; le lavage régulier des mains à l’eau propre et au savon ; toux ou éternuement dans un mouchoir propre en papier à jeter immédiatement dans une poubelle (à défaut de mouchoir, tousser et éternuer dans le coude) ; éviter les poignées de mains et s’abstenir des accolades, bises etc.

En dehors de la protection à travers ces différentes mesures, le Conseil de l’Ordre des médecins exhorte les professionnels de santé à jouer leur rôle dans la sensibilisation de leur entourage et des populations. Devant tout cas de maladie, patient rentré il y a moins de 14 jours d’un pays touché, présence de toux, fièvre et/ou rhume, les agents de santé sont invités à procéder à l’isolement dudit sujet et à appeler les numéros suivants : 95 66 11 02/ 95 11 66 04.

L’Ordre dit compter sur le gouvernement pour tout mettre en œuvre afin d’apporter aux professionnels, les moyens et garanties nécessaires afin de limiter au maximum les risques liés à l’exercice de leurs fonctions.

Pour cela, le Conseil national de l’Ordre des médecins exhorte le gouvernement à la distribution massive en tout point du territoire béninois, des équipements de protection au personnel soignant dans son ensemble.

L’Ordre demande à chacun de faire preuve de responsabilité individuelle et collective en respectant les mesures de prévention et les consignes des autorités sanitaires.

F. A. A.

21 mars 2020 par