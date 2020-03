Le cajou vendu à 325 F/kg

Le ministre du commerce, Shadiya Alimatou Assouman a officiellement lancé la campagne de commercialisation de la noix de cajou ce jeudi 19 mars 2020.

325 francs CFA, c’est le prix fixé pour la vente de la noix de cajou pour le compte de la campagne 2019-2020.

« Les noix de cajou sont mûres, prêtes à la commercialisation, à la transformation, et prêtes à la consommation », a déclaré Shadiya Alimatou Assouman lors du lancement de la campagne.

Selon Shadiya Alimatou Assouman, les dispositions sont prises pour la réussite de la campagne 2019-2020.

Les zones qui serviront de cadre d’échanges et de commercialisation des noix, souligne le ministre du commerce, disposent de pont-bascule certifiés, d’aire de séchage, de stockage et de parking pour éviter les stationnements dans les rues.

Elle n’a pas manqué de rappeler l’ambition du gouvernement de promouvoir cette filière et d’atteindre une production de 300.000 tonnes d’ici deux ans.

La filière anacarde est l’une des filières inscrites au Programme d’actions du gouvernement (PAG).

Pour la campagne 2018-2019, la production était estimée à 130 220 tonnes pour un prix de vente minimal de 325 francs CFA.

