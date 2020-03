L’Ecole Montaigne ferme ses portes pour 15 jours

Pour limiter la contamination et la propagation du Covid-19, les écoles du Bénin prennent des mesures fortes. L’Établissement Français d’Enseignement Montaigne à Cotonou a décidé de suspendre ses activités académiques.

La décision est entrée en vigueur ce jeudi 19 mars 2020. Les élèves de cette école resteront chez eux pour 15 jours.

Le Bénin enregistre officiellement deux cas de Covid-19 : un Burkinabé et une Allemande.

Le gouvernement béninois a pris un certain nombre de mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus.

A.A.A

20 mars 2020 par