Brussels Airlines suspend ses vols sur Cotonou

Dès le samedi 21 mars prochain, il n’y aura plus de vol de la compagnie aérienne Brussels Airlines au Bénin. C’est la décision prise par les responsables de cette compagnie aérienne ce jeudi 19 mars pour éviter la propagation du Coronavirus au Bénin.

Brussels Airlines rejoint ainsi les compagnies CEIBA, Royal Air Maroc, CRONOS et Air Mauritanie dont les vols à destination de Cotonou sont suspendus à cause de la pandémie du Covid-19.

Des sources concordantes renseignent que le dernier vol de Brussels Airlines a quitté Cotonou dans la soirée de ce jeudi 19 mars.

F. A. A.

20 mars 2020 par