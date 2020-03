L’EPP Bouba ferme ses portes

Dans l’incapacité de pouvoir respecter les mesures recommandées par le gouvernement par rapport au Coronavirus, la direction de l’EPP Bouba sise à Sègbèya à Cotonou a décidé de fermer la section Maternelle et Primaire de l’établissement.

Selon la lettre en date de ce jeudi 19 mars et signée de la directrice, l’école Bouba n’a pas les moyens lui permettant de respecter « le lavage fréquent des mains » et « la distance d’un mètre entre individu ». D’où la décision de fermer ces deux sessions pour deux semaines, dès le lundi 23 mars 2020 de façon renouvelable selon les mesures gouvernementales dans le but de préserver le bien-être des enfants et celui du personnel enseignants. La reprise des classes est fixée au lundi 6 avril.

Pour ce qui concerne les élèves de la classe de CM2, les apprenants sont attendus tous les matins de 08h à 13h dans les locaux de l’école qui permettent d’assurer les consignes de sécurité.

Un programme d’activités journalières sera assuré au profit des autres classes, précise la note.

