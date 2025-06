Un jeune homme jugé pour vol de numéraire au domicile d’un avocat

Un jeune homme a été jugé, mardi 17 juin 2025, par tribunal de première instance de première classe de Cotonou pour de vol de numéraire au domicile d’un avocat.

Une affaire de vol de numéraire au domicile d’un avocat porté devant le tribunal de Cotonou. Le principal accusé dans le dossier est un jeune homme, recruté en qualité de jardinier au domicile de l’homme en toge. Les montants en cause portent sur 750 000 francs CFA et 350 000 francs CFA. Appelé à la barre, le jardinier n’a pas nié le vol de la somme de 350 000 francs CFA.

Après son interpellation, une somme de 178 000 francs CFA a été récupérée, et il reste 172 000 qu’il doit rembourser.

Au sujet de la somme de 750 000 francs CFA, il n’a pas reconnu les faits, et semble indexer le chauffeur de la maison.

A la barre, le chauffeur poursuivi sans mandat de dépôt n’a pas reconnu les faits mis à sa charge. Employé depuis environ 7 ans dans le domicile, aucun cas de vol n’aurait jamais été enregistré.

Selon les déclarations, le jardinier par contre est employé depuis environ 12 mois, et c’est seulement les jours où il intervient dans la maison que des cas de vol sont enregistrés.

En dehors de l’argent liquide, il a avoué avoir volé un chéquier.

Le dossier est renvoyé au 8 juillet prochain pour désintéressement et les réquisitions du ministère public.

F. A. A.

17 juin 2025 par ,