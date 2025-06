Tinubu passe la main à Maada Bio de la Sierre Leone

Après quelques années à la tête de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO), le président nigérian, Bola Ahmed Tinubu a passé le témoin à son homologue sierra-léonais, Julius Madda Bio, élus pars ses pairs dimanche 22 juin 2025 à Abuja.

Election d’un nouveau président de la CEDEAO. Les chefs d’Etats et de gouvernement de l’organisation ont porté leur choix sur le Sierra-léonais Julius Maada Bio. C’était à l’occasion des travaux d’une session ordinaire tenue à Abuja, dimanche 22 juin 2025.

Dans le discours prononcé après son élection, le nouveau président en exercice de la CEDAO a annoncé ses priorités à la tête de l’organisation sous régionale. Il s’agit du rétablissement de l’ordre constitutionnel, du renforcement de la sécurité régionale et de l’accélération de l’intégration économique. Il n’a pas occulté les menaces croissantes dans la sous-région, et marquées entre autres par la montée du terrorisme, l’instabilité politique, le trafic d’armes, et les crimes organisés.

