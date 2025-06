Le couvent d’un féticheur fermé pour abus sexuels sur une patiente

Ce jeudi 5 juin 2025 à Zè-Centre, dans la commune de Zè, des chefs coutumiers ont procédé à la fermeture du couvent d’un féticheur (bokonon), soupçonné d’avoir couché avec une femme mariée qu’il a reçue en consultation.

Sanction contre un féticheur (bokonon) à Zè-Centre. Le chef coutumier a vu son couvent fermer ce jeudi 5 juin 2025. Interdiction lui est également faite d’exercer. Et pour cause, on lui reproche des faits d’abus sexuels sur une patiente qu’il a reçue en consultation. Selon Banouto, le bokonon en cause dans l’affaire d’abus sexuels a convaincu sa patiente en quête de solutions spirituelles pour des problèmes persistants dans sa vie, que l’oracle a ordonné d’avoir une partie de jambes en l’air avec elle pendant les rituels de délivrance. Une proposition à laquelle la patiente, sous contrainte de la prescription présumée de l’oracle, aurait accédé. Une fois de retour au domicile, la patiente se sentant abusée a fait des aveux à son mari. Celui-ci a saisi les chefs coutumiers de la localité pour dénoncer l’abus qu’aurait subi sa femme.

Après audition, le mis en cause n’a pas nié les faits mis à sa charge. Les chefs coutumiers de la localité ont alors décidé de fermer son couvent. Le présumé auteur d’abus sexuels sur sa patiente est également interdit d’exercer.

