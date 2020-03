Le Parlement prend une kyrielle de mesures

Les membres du Bureau de l’Assemblée nationale se sont réunis le mercredi 18 mars 2020 à Porto-Novo sous la présidence de Louis G. Vlavonou. Lors de cette réunion plusieurs décisions ont été prises pour lutter contre la propagation de la pandémie de coronavirus au sein de l’institution parlementaire.

Selon le relevé des décisions issues de cette réunion signé du Secrétaire général administratif de l’Assemblée nationale, Mariano Ogoutolou, les mesures sont : mettre en place un comité de surveillance et de suivi des mesures prises par le Bureau de l’Assemblée nationale pour éviter la propagation de l’épidémie du coronavirus à l’Assemblée nationale. Ce comité doit proposer au fur et à mesure des actions pour assurer le suivi correct des mesures définies par le Bureau.

Les membres du Bureau de l’Assemblée nationale ont aussi décidé d’installer des dispositifs pour le lavage systématique des mains et des gels hydro alcooliques à l’entrée du Palais des gouverneurs, du secrétariat général administratif et son annexe, du cabinet et du domicile du Président de l’Assemblée nationale, des salles de réunions et d’audience et de l’hémicycle.

Les députés, le personnel civil et militaire et les autres usagers de l’Assemblée nationale seront sensibilisés pour une observance stricte des mesures d’hygiène préconisées par le comité de surveillance et de suivi.

Il faut aussi selon le Bureau, « mettre à contribution les présidents des groupes parlementaires pour sensibiliser les députés au respect des mesures de prévention pour lutter contre la propagation du coronavirus ».

Comme d’autres institutions, l’Assemblée nationale a suspendu jusqu’à nouvel ordre, la cérémonie de montée des couleurs chaque lundi matin, l’organisation des séminaires et ateliers de formation, les visites pédagogiques et touristiques, les audiences et tous autres rassemblements.

Pour mieux contrôler le flux des entrées afin de convier les usagers à observer le lavage systématique des mains, les issues secondaires au niveau du palais des gouverneurs et du secrétariat général administratif seront fermées.

Le Bureau a résolu de ramener de façon exceptionnelle, la cérémonie d’ouverture de la première session ordinaire de l’année 2020 au format d’une simple séance plénière pour éviter les risques de propagation du covid-19.

Le Parlement béninois va procéder à l’acquisition du matériel et des consommables que nécessitent les mesures prises.

Le Bureau a invité les Questeurs à prendre « les dispositions urgentes et exceptionnelles qui s’imposent, en vue de la mise en œuvre par le comité de surveillance et du suivi du covid-19 des mesures indiquées ».

Il appelle instamment « les députés, le personnel civil et militaire et tous autres usagers de l’Assemblée nationale à la sérénité et au respect des mesures préventives indiquées pour mieux lutter contre le fléau engendré par le coronavirus ».

Akpédjé AYOSSO

20 mars 2020 par