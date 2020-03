Une plateforme digitale sur le Covid-19 au Bénin

Le gouvernement béninois met à disposition de la population une plateforme digitale pour s’informer de l’évolution de la situation du coronavirus au Bénin.

Selon le gouvernement, la plateforme digitale a été créée pour permettre à chaque citoyen de disposer des informations officielles relatives à la gestion de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) au Bénin.

Dénommée « Infos Coronavirus », elle est accessible à l’adresse : https://www.gouv.bj/coronavirus.

Sur la plateforme, il y a les dernières informations ; les mesures officielles ; les vidéos de sensibilisation et d’information ; les infographies d’information et de sensibilisation ; les articles et communiqués ; les numéros utiles à contacter.

Il y aura aussi très prochainement (foire aux questions, spot audio multilangues etc).

Le Bénin compte désormais deux cas positifs du Covid-19 : un Burkinabé de 49 ans et une Allemande de 21 ans.

Les personnes qui ont été en contact avec ces sujets sont mises en quarantaine.

Pour limiter la propagation du coronavirus, toute personne venant au Bénin par voie aérienne est depuis la nuit de ce mercredi 18 mars 2020 mise systématiquement en quarantaine. Plusieurs passagers ont été conduits dans les hôtels prévus à cet effet.

Akpédjé AYOSSO

