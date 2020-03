La Mission Évangélique de la Foi suspend ses activités

Au terme d’une séance d’échanges tenue ce jeudi 19 mars 2020, les responsables de la Mission évangélique de la foi internationale (MEF-Inter) ont adopté un certains nombre mesures pour éviter la propagation de l’épidémie du Covid-19 au Bénin, et de préserver la santé des fidèles.

« Vue l’urgence et la gravité de la situation, le Conseil a décidé, en application des décisions du Conseil des ministres du 17 mars, de décréter de la suspension temporaire de l’Heusadeg », lit-on dans le communiqué signé de Guy-Didier Prince, secrétaire général du Conseil exécutif.

Outre l’Heusadeg qui est une grande veillée de prières, « les cérémonies de mariage et les journées nationales de la jeunesse » ont été suspendues.

Le Conseil exécutif de la MEF-Inter exige le port obligatoire du masque, le respect de la distance d’un mètre lors des cultes et l’usage obligatoire de l’eau et du savon pour le lavage des mains à tous les fidèles.

