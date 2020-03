L’Eglise catholique suspend les messes dès ce samedi

La Conférence épiscopale du Bénin (CEB) à travers un communiqué en date de ce jeudi 19 mars 2020 a pris une série de mesures pour endiguer la propagation de l’épidémie du Covid-19 qui sévit actuellement dans le monde, et dont le Bénin est victime avec deux cas déjà enregistrés.

En dehors des mesures recommandées aux fidèles de l’église catholique pour éviter toute contagion il y a quelques jours, les évêques du Bénin ont décidé de la suspension dès ce samedi 21 mars 2020, et ce, jusqu’à nouvel ordre, des célébrations eucharistiques. Ladite disposition s’étend à la catéchèse, aux exercices de piété, aux chemins de croix, aux célébrations pénitentielles collectives, aux rassemblements des associations, des mouvements de spiritualité et d’actions catholiques.

« Elle touche aussi les accompagnements spirituels et les confessions individuelles.

Par conséquent, l’utilisation des confessionnaux est suspendue et il est demandé aux prêtres d’aménager les lieux clos ou le confesseur et le pénitent pourront satisfaire à l’exigence de la distance d’un mètre à observer », précise le communiqué.

La CEB souligne qu’ « en cas de force majeure, et au jugement discrétionnaire de l’Evêque diocésain, certaines célébrations eucharistiques pourraient être autorisées avec la participation ou non des fidèles n’excédant pas une cinquantaine de personnes ».

La célébration des obsèques selon le communiqué, se fera avec la participation très réduite de proches du défunt qui ne dépasseront pas la cinquantaine et respecteront la distance d’un mètre requise au cours de la célébration.

Pour ce qui concerne les mariages, les évêques souhaitent que s’ils ne sont pas urgents, qu’ils soient reportés, ou à la rigueur, célébrés avec la participation réduite de 50 personnes au plus.

La Conférence épiscopale du Bénin invite les fidèles catholiques à l’observation scrupuleuse des règles d’hygiène et de prévention du Covid-19.

