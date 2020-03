Face à la pandémie du Coronavirus, la société BENAFRIQUE a pris des mesures pour préserver la santé de ses passagers. Outre les mesures recommandées par les autorités sanitaires et le gouvernement béninois, la société a pris des mesures pour éviter la propagation de la pandémie.

À cet effet, tous les bus de BENAFRIQUE sont systématiquement désinfectés après chaque voyage.

Ce qu’il faut savoir de BENAFRIQUE

BENAFRIQUE est une société béninoise de transport créée en 2012. Elle est implantée à Cotonou, capitale économique du Bénin. Son but est de réduire l’insécurité routière, la pollution atmosphérique et de faciliter la mobilité urbaine.

BENAFRIQUE, c’est une société qui apporte une solution au problème crucial du transport urbain des passagers par des navettes à Cotonou et dans les zones périphériques.

BENAFRIQUE, dispose aussi d’un service Locabus pour la location de bus pour toutes les occasions.

Avec ses nouveaux bus climatisés, elle assure le confort et la sécurité des passagers.

F. Aubin AHEHEHINNOU

