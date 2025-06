Des fidèles d’une église braqués en pleine veillée, un blessé enregistré

Une église du christianisme céleste a été braquée dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 juin 2025 à Gogounou, dans le département de l’Alibori. Le bilan fait état d’un blessé et de plusieurs biens matériels emportés.

Braquage inédit à Gogounou. Dans cette commune du département de l’Alibori, les fidèles d’une église du christianisme céleste ont reçu la visite des hors la loi dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 juin 2025, vers 3h du matin. Des hommes armés selon nos sources, ont fait irruption dans le lieu de culte et imposé leur autorité aux responsables et fidèles.

Dans la foulée, ils auraient emporté deux motos, des téléphones portables et divers autres biens. Aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée, mais une personne a été blessée par balle au niveau de la cuisse. Ce braquage inhabituel a semé la panique dans le rang des fidèles de cette église. Une enquête devrait être ouverte pour identifier les auteurs.

