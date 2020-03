Le message de l’Archevêque de Cotonou aux fidèles

Mgr Roger Houngbédji, Archevêque de Cotonou à travers un message à l’endroit de tous les fidèles du Christ de l’archidiocèse a précisé les mesures concrètes d’application des recommandations de la Confédération Episcopale du Bénin.

1- Au titre des restrictions

• Les rassemblements des prêtes, de religieux ou de laïcs à l’échelle diocésaine, les réunions des groupes et chorales, les séances de catéchèse et autres rencontres au niveau de nos paroisses et les confessions pascales qui drainent généralement beaucoup de monde, sont suspendus jusqu’à la levée des mesures de restriction. Les chemins de croix communautaires sont suspendus et devront être vécus en famille.

• En ce qui concerne les célébrations eucharistiques, l’archidiocèse de Cotonou confirme et maintient en règle générale la recommandation faite par la CEB, à savoir la suspension jusqu’à nouvel ordre. Cependant, en vertu de la concession faite par la CEB aux évêques pour autoriser à titre dérogatoire certaines célébrations bien encadrées dans l’archidiocèse de Cotonou on observera ce qui suit :

Le Très Saint-Sacrement sera exposé dans les églises paroissiales pour l’adoration libre des fidèles, les mesures de sécurité sanitaire étant prises.

Les messes en semaine en raison de la faible affluence habituelle, pourront être célébrées. Cependant, j’insiste fortement sur la nécessité absolue de respecter strictement la distance de sécurité sanitaire d’un mètre au minimum ou même plus. On devra alors instruire les marguillers et au besoin mettre à contribution d’autres acteurs pour le respect strict de cette consigne. Les prêtes et autres ministres de la communion prendront des mesures de précautions supplémentaires (lavage des mains à l’eau et au savon, usage de gel hydro alcoolique au besoin) avant de distribuera la communion.

Pour les messes du dimanche, en raison de l’affluence. Il semble impossible de respecter rigoureusement les consignes ci-dessus mentionnées. Elles seront donc suspendues. Cependant, les prêtes notamment les curés et administrateurs devront célébrer dans l’église paroissiale la messe pro populo sans les concours du peuple. Pour que soit maintenu le précepte du jour du Seigneur, les fidèles sont invités à s’unir d’intention à ces célébrations et à suivre la messe sur les ondes de la Radio Immaculée Conception en faisant la communion spirituelle (la messe est célébrée sur Radio Immaculée Conception le dimanche à 8 h 30).

2- Au titre des ordonnances

• Reporter les mariages et autres célébrations festives à une date ultérieure. En cas d’urgence avérée, respecter les mesures de sécurité en limitant autant que possible le nombre de participants suivant les recommandations de la CEB.

• Aménager pour les chorales des espaces appropriés qui permettent le respect de cette distance de sécurité sanitaire en réduisant au besoin le nombre de choristes.

3- A titre des recommandations

• Lors des éventuelles concélébrations, les prêtes sont invités à communier au Sang du Christ uniquement par intinction. Le dernier concélébrant consommera le Sang du Christ et procédera à la purification du calice.

• Les corbeilles destinées aux collectes ne circuleront plus ; elles seront disposées à un endroit convenable et les fidèles s’en approcheront pour y déposer leurs offrandes.

Les prêtes sont instruits pour rendre les dispositions prises exécutoires.

21 mars 2020 par