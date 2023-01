Le Bénin dit ’’oui’’ à l’Africa finance corporation

Le Chef de l’Etat Patrice Talon a signé le décret portant ratification de l’Accord d’établissement et de la Charte d’Africa finance corporation et l’adhésion de la République du Bénin à l’Africa finance corporation, créé en 2007 à Lagos (Nigeria).

La République du Bénin a ratifié l’Accord d’établissement et de la Charte d’Africa finance corporation ainsi que son adhésion. C’est par décret N°2022-723 du 09 décembre 2022 signé du président de la République Patrice Talon ; le ministre d’Etat, ministre de l’économie et des finances Romuald Wadagni ; Le Garde des sceaux, ministre de la justice et de la législation Sévérin Maxime Quenum et le ministre des affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbénonci.

L’Accord ainsi ratifié prend en compte la création d’une institution financière internationale qui sera connue sous le nom d’Africa Finance Corporation et une Charte.

L’objectif est d’assurer la « disponibilité accrue de finances pour les investissements en Afrique et encourager des conditions propices pour un plus grand flux de fonds d’investissement sur le Continent pour améliorer le développement de l’infrastructure et de l’industrialisation axée sur les exportations ».

17 janvier 2023 par ,