Lancement d’un appel à soumission d’articles ou d’études pour le prix spécial du Trésor public

La Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique (DGTCP) lance un appel à proposition d’articles ou d’études dans le cadre du Prix Spécial du Trésor public pour la Recherche en Finances Publiques. D’une valeur globale de cinq (05) millions francs CFA répartis entre deux catégories "Chercheurs et Praticiens’, ce prix spécial récompense les travaux de recherche originaux portant sur un sujet d’ordre économique, monétaire ou financier et présentant un intérêt scientifique avéré pour le Trésor public. La date limite de soumission des candidatures est fixée au 20 septembre 2024. Lire les détails

17 juin 2024 par ,