La musique classique russe à l’honneur à Cotonou

Des musiciens, étudiants du Conservatoire Tchaïkovski de Moscou sont venus performer des titres traditionnels pour des spectateurs ravis à l’occasion du concert “Chefs-d’œuvre de la musique russe et étrangère”. L’évènement a eu lieu, lundi 10 mars 2025, au Centre culturel chinois à Cotonou en présence de l’ambassadeur de la Russie au Bénin, SEM. Igor Evdokimov, l’ambassadeur de Chine au Bénin, SEM. Wei Zhang, l’ambassadeur du Maroc (Doyen du corps diplomatique), SEM. Rachid Rguibi, du conseiller technique à la culture au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, Florent Couao-Zotti, et de plusieurs autres invités.

Trois jeunes prodiges du conservatoire de Tchaïkovski à Moscou sont venus distiller un peu d’âme russe dans le cœur des spectateurs au Centre Culturel Chinois de Cotonou ce lundi 10 mars. Le chanteur baryton Maksim Morozov, le pianiste Alexander Martyanov et le violoniste Danila Alekseev ont transmis aux spectateurs la ferveur survoltée de Christophe Glück, les humeurs tragiques dep Rachmaninov et le romantisme de Tchaïkovski.

Le trio a envoûté l’assemblée le temps d’une soirée de plus d’une heure alternant entre des duos de chanteur/pianiste, violoniste/piano, des solos de piano et un trio pour le bouquet final.

Dans son discours, l’ambassadeur de Russie au Bénin a salué la “coopération russo-chinoise”. SEM. Igor Evdokimov a précisé que “le concert est organisé à l’occasion du 80e anniversaire de la Grande victoire dans la Deuxième Guerre mondiale” (Grande Guerre Patriotique), qui sera célébré en Russie le 9 mai 2025. Le concert s’est tenu grâce au projet « Les Étoiles émergents » du Conservatoire Tchaïkovski de Moscou et au soutien du Ministère russe des Affaires étrangères et de la fondation « Rousski Mir ».

Interrogés sur les œuvres qui ont été évocatrices pour le public béninois, le chanteur Maskim Morozov a déclaré : “Les chansons folkloriques, qui portent en elles les traditions de notre peuple sont celles qui ont eu le plus de succès”. “La musique n’a pas de frontière. La musique soit en russe soit en langue étrangère peut toucher le coeur de chaque personne”, a-t-il ajouté.

Le conseiller technique à la culture au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts du Bénin n’a pas manqué de relever la performance des musiciens. “Chacun dans son domaine et chacun dans son instrument, que ce soit la voix, que ce soit le violon, que ce soit le piano, on a assisté à des performances incroyables.”, s’est rejoui Florent Couao-Zott. “La musique, souligne-t-il, parle au cœur, la musique suscite l’émotion et on a été traversé par toutes sortes d’émotions grâce aux performances des trois musiciens”.

Le spectateur Ricardo Saturnin Agbanko, musicien guitariste a exprimé son enthousiasme sur ce concert “exceptionnel” : “On a voyagé et c’est ça le plus important. On a voyagé, on a fait la découverte de beaucoup de choses, de grands titres joués, c’est vraiment génial”.

Cette soirée musicale exceptionnelle a non seulement permis de renforcer les liens culturels mais a également offert au public une immersion inoubliable dans l’âme musicale russe.

11 mars 2025