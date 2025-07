Le Bénin marque sa première participation à la CITF à Marseille

Devenu membre associé de la Commission Internationale du Théâtre Francophone (CITF) en 2024, le Bénin a participé pour la première fois à l’Assemblée Générale de l’institution, tenue à Marseille du 1ᵉʳ au 7 juin 2025.

Représenté par le Directeur général de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC), William Codjo, et l’expert artistique Carlos Adékambi Zinsou, le Bénin a saisi cette occasion pour affirmer son engagement dans la coopération culturelle francophone. Cette première participation a été couronnée de succès, avec la sélection de projets béninois qui bénéficieront d’un soutien financier de la CITF.

Trois jeunes femmes artistes Cybelline De Souza, Ornella Fagnon et Mariame Darra ont participé à la résidence de recherche “Pépinière CITF” et au festival “Les Rencontres à l’échelle”, tenus du 25 mai au 7 juin à Marseille. Ces participations ont été rendues possibles grâce au soutien conjoint de l’ADAC et de la CITF.

Conçue pour favoriser les échanges pluridisciplinaires, la “Pépinière CITF” encourage l’émergence de projets artistiques multilatéraux, le brassage des imaginaires et le développement de collaborations durables entre artistes francophones. Cette première expérience internationale positionne le Bénin comme un acteur culturel dynamique sur la scène théâtrale francophone, et ouvre de nouvelles perspectives pour ses talents artistiques.

