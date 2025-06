Les Rencontres contemporaines de Cotonou s’achèvent sur une note d’espoir et de création

Les Rencontres contemporaines de Cotonou (RCC), grand évènement culturel jamais organisé autour de l’art contemporain s’est achevé jeudi 26 juin 2025, avec des performances de plusieurs artistes.

Fin de la première édition des Rencontres contemporaines de Cotonou. Démarré depuis le 26 mai 2025, l’évènement culturel qui a rassemblé des artistes provenant de six pays africains, et des experts européens et africains, s’est achevé jeudi 2025 juin 2025, à l’annexe de la Galerie Arts Vagabonds à Cotonou.

Pour Christel GBAGUIDI, initiateur de l’évènement, c’est un pari gagné car, les objectifs fixés ont été majoritairement atteints. Il a évoqué à titre illustratif, la résidence de création qui a couvert la période du 26 mai au 8 juin ; les œuvres réalisées à cette occasion ont été exposées à la première Galerie Arts Vagabonds. L’exposition en 2e plan de l’artiste camerounais, Barthélémy TOGUO, un baron de l’art contemporain sur le continent africain, a été effective, et de grandes figures de l’art contemporain telles que Kossi ASSOU du Togo, et Charly d’ALMEIDA du Bénin, ont marqué l’évènement de leur présence.

Selon Christel GBAGUIDI, une dizaine de projets spéciaux ont été réalisés dans le cadre de ces rencontres marquées également par une marche verte.

L’art contemporain sera célébré de façon annuelle. C’est la grande annonce faite par le délégué général. Mais avant la prochaine édition, les artistes seront mis en résidence, et un colloque de redéfinition du plan stratégique sur les RCC prévu pour se tenir entre septembre et octobre 2025. Cette rencontre fait-il savoir, sera l’occasion pour le conseil africain de décider du type d’action à mener le plus vite possible.

Des artistes fiers d’avoir participé à l’évènement

C’est une fierté pour Reine E. KEEN, artiste camerounaise d’avoir participé à cette première édition des RCC. Le séjour à Cotonou a été très enrichissant ; les RCC ayant permis de rencontrer des « aînés » (de grands artistes) qu’elle n’aurait jamais imaginé rencontrer. Une prise de contact qui, dit-elle, rassure et l’encourage à persévérer dans le secteur de l’art contemporain. Elle a formulé le vœu que l’évènement perdure.

A cette cérémonie de clôture, Aurélie RUBY, poétesse, actrice, et performeuse française a expérimenté l’écriture instantanée s’inspirant de la photo d’une artiste photographe qu’elle n’avait jamais vue. En plus de cet exercice, avec Reine, elle a présenté sans aucune préparation, une conversation poétique entre la femme noire et la femme blanche. Un exercice intéressant mais assez difficile que les deux artistes ont eu le plaisir à présenter au public à la cérémonie de clôture des RCC qui se veut être un espace d’échanges et de partage entre les aînés et la jeune génération.

F. A. A.

30 juin 2025 par ,