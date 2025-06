L’expo “L’anecdote des grands”, espace d’échanges entre artistes

La galerie Arts Vagabonds a servi de cadre lundi 16 juin 2025, pour une 2e conférence de presse animée dans le cadre des Rencontres contemporaines de Cotonou (RCC). Les organisateurs des RCC ont annoncé l’exposition dénommée « L’anecdote des grands ».

Un autre temps fort des Rencontres contemporaines de Cotonou, grand évènement artistique autour de l’art contemporain au Bénin, et en cours depuis le 12 juin 2025. Il s’agit de l’exposition dite « L’anecdote des grands », annoncée lors d’une rencontre avec la presse lundi 16 juin 2025. L’objectif visé selon les organisateurs, est de créer un espace dédié aux aînés afin de leur permettre de s’exprimer et de partager leurs riches expériences avec la jeune génération. Sont attendus à cette exposition, des artistes de renommée internationale tels que Barthélémy TOGUO du Cameroun, Charly d’ALMEIDA du Bénin, et Kossi ASSOU du Togo.

Selon Barthélémy TOGUO, les RCC constituent un projet innovant pour le Bénin. Sa présence sur l’évènement s’inscrit dans son ambition de développer l’art sur le continent africain. Chaque aîné en évoquant son parcours, offre la possibilité aux jeunes artistes d’avoir des repères. « C’est très important d’écouter comment et quel parcours les autres ont suivi pour être là où ils sont aujourd’hui », a-t-il confié.

Créer un espace d’échanges autour de l’art contemporain

Les RCC selon Christel Gbaguidi, directeur de la galerie Arts Vagabonds, constituent un creuset qui rassemble des artistes en provenance des pays tels que le Mali, le Togo, la Côte d’Ivoire, la France, la Suisse, etc. L’idée selon ses explications, est de créer un cadre idéal d’échanges entre acheteurs, collectionneurs, conservateurs etc, qui sert en même temps d’espace de création. L’initiative selon le commissaire général, s’inscrit dans la volonté de la galerie Arts Vagabonds, de créer un marché local de l’art. « On a 14 millions d’habitants, mais le marché de l’art se passe ailleurs. […]. Il faudrait que l’artiste dans son quartier, dans sa ville, dans son pays, se présente afin que l’on découvre ses œuvres », a-t-il indiqué. Des résidences de création, des masterclass sont organisées dans le cadre des RCC qui tourne autour des concepts de fraternité et d’unicité.

Des contenus impressionnants

Pour Albert Traoré, jeune artiste malien, c’est un plaisir d’être à Cotonou pour ces rencontres. Ses œuvres s’inspirent d’une tradition qui a cours dans son pays au 10e jour du mois de Ramadan, et est très évocateur de la fraternité et d’unité qui devrait prévaloir entre les humains.

Christelle Adjeté, artiste ivoiro-togolaise situe sa démarche autour de l’humain, ses déviances, et de la manière dont l’homme peut transcender, grandir, apprendre de ses leçons et évoluer.

Le vernissage de l’exposition a lieu ce mardi 17 juin 2025.

Les activités prévues dans le cadre des Rencontres contemporaines se poursuivent jusqu’au 26 juin prochain.

F. A. A.

18 juin 2025 par ,