L’artiste Kalamoulaï célèbre ses 20 ans de carrière

L’artiste béninois Kalamoulaï a célébré, dimanche 27 avril 2025, ses 20 ans de carrière, dimanche 27 avril 2025 à travers un concert à l’Institut français de Parakou (IFP).

L’artiste Kalamoulaï marque ses 20 ans de carrière avec un show exceptionnel. Des fans venus de plusieurs localités ont assisté à l’évènement. Kalamoulaï a chanté pendant plus de deux heures, revisitant ses plus grands succès. Il a exprimé sa reconnaissance envers son public, en insistant sur le rôle crucial qu’il a joué dans la réussite de sa carrière. « Merci à vous, mon public, sans qui cette aventure n’aurait pas été possible », a-t-il affirmé.

L’artiste a profité de l’occasion pour annoncer la sortie de son prochain album prévue pour la fin de l’année 2025.

A.A.A

29 avril 2025 par ,