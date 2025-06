Le Bénin expose au prestigieux Women’s Pavillon de la Fondation Cartier

Dans le cadre de l’Exposition Universelle Osaka 2025, trois pays africains dont le Bénin ont été sélectionnés pour exposer au prestigieux Women’s Pavillon de la Fondation Cartier.

Le Bénin dans la cour des grands à l’Exposition Universelle Osaka 2025. Le pays va exposer au Women’s Pavillon de la Fondation Cartier, conçu selon le gouvernement, comme un espace de dialogue universel sur le rôle des femmes dans les grandes avancées de notre temps. Ledit Pavillon est né d’un partenariat inédit entre la Fondation Cartier pour l’art contemporain, l’Association japonaise pour l’Exposition universelle, le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie du Japon, et le Bureau de l’Égalité des Sexes du Cabinet japonais. Sa structure s’inspire du Kumiko, une technique ancestrale de menuiserie japonaise sans clous ni vis. Cette façade incarne un pont entre tradition et modernité. « Déjà présentée à l’Expo 2020 de Dubaï, elle a été soigneusement réutilisée pour sa deuxième installation à Osaka, dans une démarche forte de durabilité et de préservation artisanale, chère à la Fondation Cartier », détaille un communiqué du gouvernement. En plus du Bénin, deux autres pays africains ont été retenus pour exposer au Women’s Pavillon de la Fondation Cartier.

Par ailleurs, le Pavillon du Bénin à cette exposition est placé sous le thème : « Benin Horizons : A Journey of culture and Opportunities ». Il s’articule autour de quatre grands axes à savoir, le rayonnement culturel et touristique du Bénin ; l’innovation portée par Sèmè City et les industries créatives ; le positionnement économique du pays comme hub régional ; et la diplomatie culturelle et institutionnelle du Bénin sur la scène mondiale.

Selon la programmation, le Bénin présentera le 4 juillet 2025, un événement majeur intitulé « Les Amazones de l’Art », mêlant exposition, projection et conférence, dans un pavillon devenu symbole planétaire d’échange, d’inspiration et de progrès.

https://www.gouv.bj/article/3138/le-benin-trois-pays-africains-honneur-women-pavilion-fondation-cartier-expo-osaka-2025/

