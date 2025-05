Un défi mondial autour de la chorégraphie à Cotonou

Le Bénin s’apprête à vibrer au rythme de AFRIDANCE 2025. L’événement culturel d’envergure internationale se déroulera le 25 octobre 2025 sur l’esplanade de l’Amazone à Cotonou.

L’equipe d’organisation d’AFRIDANCE 2025 a présenté l’événement, vendredi 23 mai 2025 à l’hôtel Golden Tulip Le Diplomate à Cotonou. Réunir plus de 3 000 danseurs sur une même chorégraphie et faire entrer le Bénin dans le Livre Guinness des records. Tels sont les objectifs de l’initiative.

Mais AFRIDANCE, ce n’est pas seulement un record. C’est un message fort de paix, de cohésion et de fierté culturelle, porté par un continent et incarné par le Bénin.

Une sélection ouverte à tous

Dès les prochains jours, une vidéo officielle de la chorégraphie sera dévoilée sur les plateformes AFRIDANCE ( Tiktok, facebook, site en ligne). C’est sur cette base que se fera la sélection des participants. Chaque candidat devra s’enregistrer en train de reproduire les pas et les rythmes de la vidéo.

La sélection se fera trois mois après le lancement des inscriptions. « Que vous soyez débutant ou danseur confirmé, votre place est parmi nous », a déclaré Ousmane Assane, président du comité d’organisation lors de la conférence d’annonce de l’événement.

Pour Carmélita Siwa, directrice artistique d’AFRIDANCE, la danse est bien plus qu’un art. « La danse réunit, la danse éduque, la danse soigne. C’est un langage universel », a-t-elle affirmé.

La chorégraphie, d’une durée de 3 à 5 minutes, sera accessible à tous grâce à un medley de cinq chansons afro-pop ayant fait le buzz sur TikTok. « C’est une manière de rendre la chorégraphie virale et fédératrice », a-t-elle ajouté.

AFRIDANCE est ouvert à tous : enfants, adolescents, adultes, seniors, amateurs ou professionnels. « Même si vous ne pouvez pas danser, venez vivre l’émotion. Ce sera un moment historique », a exhorté Carmélita Siwa.

Prévu pour le 25 octobre 2025 sur l’esplanade de l’Amazone à Cotonou, AFRIDANCE ne sera pas qu’une performance collective. Il s’agira d’un véritable festival populaire, avec des animations musicales, des stands de gastronomie locale, et des activités interactives pour le public.

L’événement entend également positionner le Bénin comme un centre culturel et touristique en Afrique.

Un projet soutenu au plus haut niveau

Présent à la conférence, William Codjo, Directeur Général de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC) a salué une initiative « qui porte haut les couleurs du Bénin et incarne la vision du pays pour une culture au service du développement ». Il a souligné l’importance de combiner culture et tourisme, et de soutenir les initiatives artistiques à fort impact.

M. M.

24 mai 2025 par ,