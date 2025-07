Une vingtaine d’acteurs renforcent leurs capacités en gouvernance culturelle

Une vingtaine d’agents publics et acteurs de la société civile prennent part du 7 au 11 juillet 2025, au siège de l’ADAC (Agence de Développement des Arts et de la Culture), à une session de formation axée sur les politiques culturelles et la régulation du secteur des Industries Culturelles et Créatives (ICCs). Le lancement de cette formation en gouvernance culturelle a été fait par le directeur général de l’ADAC, William Codjo.

En partenariat avec la Fondation Marcel Hicter et le soutien de Wallonie-Bruxelles International, l’Agence de Développement des Arts et de la Culture met en œuvre le Programme Intégré pour le renforcement de l’écosystème des Industries Culturelles et Créatives (PIICC) au Bénin. Suite à un appel à candidatures, l’ADAC a retenu une vingtaine de personnes pour participer à une formation en gouvernance culturelle (politique culturelle et régulation du secteur ICCs). Selon le directeur général de l’ADAC, William Codjo, « le programme vise non seulement à développer tout l’écosystème de promotion et de soutien aux initiatives d’industries culturelles et créatives, mais également à mettre en place un dispositif devant soutenir l’économie de la culture ».

« L’ADAC a pour mission de développer l’économie de la culture. La première fonction de la culture, c’est d’assurer la cohésion sociale, de favoriser l’identité des peuples et de donner un contenu aux peuples. Mais en faisant cela, la culture génère des biens et des services qui sont vendables sur un marché solvable et donc génère une économie », a-t-il expliqué.

William Codjo a relevé la nécessité d’investir dans les compétences humaines pour accompagner les nombreuses réalisations en cours au Bénin. « Nous n’allons pas investir uniquement dans les infrastructures parce qu’il faut des êtres humains, des expertises, des ressources humaines pour faire fonctionner toutes ces infrastructures qui sont en train d’être mises en place au Bénin. Cette phase que nous ouvrons aujourd’hui va nous permettre d’investir de plus en plus dans l’expertise et dans les ressources humaines », a-t-il déclaré.

La formation assurée par la Fondation Marcel Hicter mobilise des intervenants venus d’Europe et d’Afrique de l’Ouest. Elle réunit des agents publics centraux en charge de la culture, des agents publics territoriaux et des acteurs de la société civile de différents départements du Bénin. Selon Frédéric Jacquemin, directeur de la Fondation Marcel Hicter, l’objectif du programme est de renforcer les capacités des participants afin qu’ils aient une meilleure compréhension de la gouvernance culturelle, des politiques publiques et de piloter des programmes de gouvernance. « Nous allons passer cinq (5) jours de réflexion collective, de partages d’expériences, d’analyses critiques, mais aussi de construction d’outils qui vous permettront de mieux concevoir vos programmes d’actions culturelles à votre échelle et aussi espérons-le à l’échelle de la coopération internationale », a indiqué Frédéric Jacquemin.

Le programme, informe-t-il, repose sur une pédagogie active mêlant apport théorique et expérience pratique. « La formation ne va pas s’arrêter lorsque vous recevrez vos certificats de participation. Elle va continuer avec un programme d’accompagnement pour vous permettre d’avoir un suivi et un accès au réseau d’expertise de la Fondation Marcel Hicter », a ajouté le directeur de la Fondation Marcel Hicter.

En renforçant les compétences de ces acteurs-clés, le Bénin pose un jalon essentiel pour bâtir une gouvernance culturelle forte, inclusive et durable, capable d’asseoir la culture comme levier de développement humain et économique.

7 juillet 2025 par ,