Le FAC GULMA 2025 célébré avec faste autour du Parc national de la Pendjari

La 2ème édition du Festival des Arts et de la Culture Gulmance (FAC Gulma 2025) prévue du 25 au 27 avril 2025 àau CEG 1 de Tanguiéta est dans sa 2ème journée. La première journée a été marquée par une caravane de danse traditionnelle exécutée à travers la ville pour mobiliser le public autour de l’événement.

La 2ème journée ce samedi 26 avril 2025 a connu la phase officielle de la célébration. Plusieurs délégations de Gulmantchéba venue de Banikoara, de Djougou, de Parakou, du Burkina Faso, du Niger et du Togo se sont joint à leurs pairs des Communes de Tanguiéta et de Kérou.

Diverses allocutions ont été prononcées dont notamment celle du Président du Comité d’Organisation, Monsieur MITILI YEHAMA Sabi, Président du FAC Gulma 2025 qui a souhaité la bienvenue à tous les participants de cette 2ème édition qui fait suite à celle célébrée en 2007 à Firou dans la Commune de Kérou. Quant au Maire de Tanguiéta, Monsieur Zakari BOUKARY, il a exprimé sa joie d’accueillir le présent festival pour célébrer et promouvoir le patrimoine culturel et cultuel des Gulmantchéba. Il a souligné l’importance du Festival en précisant qu’aucune nation ne saurait se développer en reléguant au second plan sa culture d’où il est nécessaire de promouvoir nos valeurs endogènes. Il a réitéré son soutien aux Communautés concernées car a-t-il dit : « Les Gulmantchéba sont bien répartis dans l’Afrique de l’Ouest, au Burkina, au Togo, au Bénin, au Niger, au Ghana, et même au Tchad. Et partout où ils sont installés, ils occupent une place honorable par rapport à leur culture et leur dignité, tout en contribuant considérablement au développement socio-économique et culturel de leur pays de résidence. »

Plusieurs autres allocutions ont suivi à savoir celle de Sa Majesté Untaanba 32ème Roi du Gulmu qui a été lue, et celles des Chefs des délégations venues du Bénin, du Burkina Faso et du Niger qui se sont tous réjouis des présentes retrouvailles et ont appelé au renforcement de l’unité des Gulmantchéba et à la pérennisation du festival.

Une Communication a été présentées sur le thème : La Géomancie ou Fà : origine, importance et technique de consultation par OUOBA Van Marcel, journaliste Expert en investigations et Géomancien Burkinabé.

Communication : La Géomancie ou Fà Gulmance : origine, importance et technique de consultation

Diverses animations de groupes de danse traditionnelles venus de Tanongou, de Firou, de Kaobagou, de Cobly, des artistes KANFIRINI, ADJIMA et l’Orchestre de Firou etc., ont ponctué la cérémonie et lui ont donné tout son caractère éminemment festif.

Les travaux prennent fin ce dimanche 27 avril 2025.

Quelques images

