Porto-Novo accueille à nouveau le Festival des Masques

Le Festival des Masques revient à Porto-Novo. La deuxième édition aura lieu les 2 et 3 août 2025.

Après une première édition réussie en 2024 avec plus de 40 000 visiteurs, les masques reprennent vie à Porto-Novo en août 2025.

Pendant deux jours (2 et 3 août), la ville au trois noms vibrera à nouveau au rythme des sons, des danses et des couleurs du patrimoine immatériel du Bénin. Entre traditions Vodun et créations profanes, ce rendez-vous culturel mettra en lumière l’univers des masques béninois.

Le festival ne se limite pas à des défilés. Il s’agit d’un véritable moment de communion artistique et culturelle. En 2025, les visiteurs pourront découvrir des spectacles en plein air, des concerts, des expositions, mais aussi des animations de rue.

Un village du festival proposera artisanat, gastronomie et rencontres avec des créateurs venus du Bénin et d’ailleurs. Des chercheurs et experts interviendront également pour explorer les origines et symboliques des masques.

Cette nouvelle édition veut renforcer la place de Porto-Novo comme pôle culturel en Afrique.

M. M.

LIRE LE COMMUNIQUE

11 juin 2025 par ,