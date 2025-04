La 1re édition de ‘’Cotonou Comedy Festival’’ prévue pour décembre

La première édition de ‘’Cotonou Comedy Festival aura lieu en décembre prochain. C’est suite à une convention signée, lundi 7 avril 2025, entre le directeur Général de l’Agence du Développement des Arts et de la Culture Kuami William Xodjo et le Président Fondateur du Groupe Montreux Comedy, Grégoire Furrer en présence du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola.

Le Bénin veut s’appuyer sur l’humour pour rayonner à l’international. Il a été donc procédé à la signature d’une convention d’objectifs 2025-2027 entre le gouvernement béninois via l’Agence du Développement des Arts et de la Culture et le Groupe Montreux Comedy. Grâce à cette convention signée, il sera organisé en décembre 2025 ‘’Cotonou Comedy Festival’’. L’objectif est de faire de ce festival un événement international à l’image des grands festivals le Montreux Comedy Festival (Suisse) ; le Busan International Comedy Festival (Corée du Sud) ou le Festival Melbourne (Australie). « Grâce à sa politique culturelle et sa vitalité artistique, le Bénin est désormais prêt à devenir la vitrine panafricaine de l’humour, un lieu incontournable où producteurs et diffuseurs internationaux viendront repérer et rencontrer les talents du continent », informe le communiqué du Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts.

Le Cotonou Comedy Festival accueillera entre autres des galas réunissant les stars de l’humour africain et international ; des performances inédites des jeunes talents issus des Comedy Clubs du continent. Cet événement constitue une plateforme de rencontres et d’échanges entre professionnels du secteur.

Au-delà de l’événement, informe la même source, Cotonou Comedy Festival déploiera une stratégie de diffusion numérique multi-canal, garantissant une visibilité accrue aux artistes africains. L’objectif est également « d’étendre rapidement son rayonnement vers l’humour anglophone et de contribuer à la structuration d’un véritable marché africain de l’humour ».

A.A.A

8 avril 2025 par ,