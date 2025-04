LNB S.A et RUVE pour un show XXL le 3 mai avec HIMRA, Axel Merryl

Cotonou va briller de mille feux le samedi 03 mai 2025 à Canal Olympia grâce au Fluo Party 4.

La Loterie Nationale du Bénin (LNB S.A) s’associe au concert Fluo Party 4 où vibrent la musique rap, de la Drill, de l’afrobeat et des lumières fluorescentes !

Le samedi 03 mai 2025 à partir de 19 h à Canal Olympia Wologuèdè, la tête d’affiche promet du lourd. HIMRA, le phénomène du rap ivoirien, débarque pour enflammer la scène béninoise. Et, ce n’est pas tout !

Axel Merryl, le chouchou du public béninois, récemment sacré Meilleur Artiste de l’Afrique de l’Ouest (Primud 2024), viendra faire vibrer la foule avec son tube GBA GBA, en feat avec TOOFAN, les incontournables du groove africain.

Le duo Conex et Don, alias LES ALOBAS, enflammera la scène avec leur style percutant et contagieux.

Et pour faire danser les parieurs et passionnés de show XXL jusqu’au bout de la nuit, DJ Selecta Killa venu tout droit de la Belgique balancera un mix explosif entre Afro, Hip-Hop et électro.

Showcases live des artistes ; Dancefloor sous lumières fluorescentes ; Ambiance immersive et des surprises sont au programme du Fluo Party 4. Le public est invité à faire le déplacement sur Canal Olympia habillé en blanc ou fluo pour vivre une totale expérience sensorielle.

Les tickets sont disponibles à 10.000 FCFA (Pass prestige) et 50.000 FCFA (Pass VIP).

