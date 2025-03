"De la terre à l’Etat", le livre inspirant du ministre Tawéma

L’ouvrage autobiographique de l’ex ministre de l’intérieur, Daniel Tawéma, a été accueilli, vendredi 14 mars 2025, par un parterre de personnalités parmi lesquelles la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, des ministres, des députés et le patriarche Bruno Amoussou.

"De la terre à l’Etat", une autobiographie de 340 pages paru aux éditions SYDO a été lancée officiellement le vendredi 14 mars 2025. L’auteur, l’ancien ministre de l’intérieur, Daniel Tawéma, plonge le lecteur dans ses « origines modestes », épreuves et ses succès (chapitre 5 à 16) et sa « carrière administrative ainsi que le cours de sa vie ».

Daniel Tawéma retrace sa contribution déterminante lors de la Conférence des Forces Vives de la Nation en 1990, un événement décisif pour la démocratie béninoise. L’auteur renseigne sur le rôle crucial qu’il a joué pour assurer la légalité et la réussite de cette conférence nationale.

« "De la terre à l’État" est un ouvrage écrit en suivant le fil de la mémoire de l’auteur, mais exposé, non pas de manière diachronique suivant les faits, mais selon l’occurrence des souvenirs. Ce qu’il renseigne est vivant et authentique », témoigne Théodore Tawéma, le fils de l’auteur.

L’ouvrage « offre un vrai voyage en hauteur et en profondeur. Ce roman autobiographique est d’une telle richesse, d’une telle simplicité que sa lecture ne peut qu’inspirer », a indiqué la présidente de la Haute cour de justice et marraine de la cérémonie de lancement. Dandi Gnamou n’a pas manqué d’inviter à lire le livre.

Daniel Tawéma ne se contente pas de retracer sa carrière ; il nous invite à une réflexion sur l’héritage qu’il laisse. Selon lui, l’une de ses plus grandes fiertés reste sa contribution à la consolidation de la démocratie et des droits humains au Bénin, ainsi que son influence sur les jeunes générations. L’auteur met en lumière des valeurs telles que l’intégrité, la résilience et le sens du devoir, valeurs qu’il souhaite transmettre à la jeune génération.

Pour le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche et parrain de la cérémonie de lancement, "De la terre à l’État" est bien plus qu’un simple récit personnel. « C’est une leçon de vie pour la génération présente et future. À travers ce livre, vous nous rappelez que chaque étape de la vie, qu’elle soit humble ou prestigieuse, est une occasion d’apprendre, de grandir et de contribuer au bien-être commun », a ajouté Gaston Cossi Dossouhoui.

Des hommages à l’auteur

Le lancement de cet ouvrage a été un moment de recueillement et de témoignage. La vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata, a salué le parcours exemplaire de Daniel Tawéma. Elle a souligné que son livre est une véritable leçon de vie, une invitation à l’engagement et à la persévérance, rappelant à l’audience que la lecture de cet ouvrage permettrait de tirer d’innombrables leçons sur la gestion de la vie publique et la construction d’une nation prospère.

Le patriarche Bruno Amoussou, le Directeur général de la police républicaine Brice Allowanou, Sacca Lafia le président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), Christelle Houndonougbo de l’Union Progressiste le Renouveau et d’autres personnalités ont rendu témoignage à l’auteur.

Des témoignages ont également fusé de la famille de l’auteur de l’ouvrage. Son fils, Théodore Tawéma, a salué l’œuvre de son père en soulignant sa capacité à transmettre, par ses écrits, une histoire authentique, nourrie de souvenirs personnels mais aussi de leçons universelles sur l’effort et le dépassement de soi. « Daniel Tawéma, l’auteur de cet ouvrage autobiographique est un homme complet, discret. Celui qui est prêt à assumer ses responsabilités y compris dans sa vie sentimentale. C’est un intellectuel de haut vol, qui déteste la paresse et qui prouve sans ménagement son courage », a-t-il précisé.

La cérémonie de clôture a pris fin avec une vente à l’américaine qui a permis de collecter un million cinquante mille (1.050.00) francs CFA. Monsieur Eric Akoutey et d’autres invités sont repartis avec des exemplaires dédicacés du livre "De la terre à l’Etat".

Daniel Tawema est né en 1947 à Matéri. Il a occupé d’importantes fonctions administratives et politiques au Bénin. Il a été secrétaire général de la province de Borgou, membre du cabinet civil du président de la République, député, Ministre des Affaires étrangères, Ministre de la décentralisation, Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.

Co-fondateur du parti Fard Alafia, Daniel Tawéma a été candidat à l"élection présidentielle de 2006. Il est Commandeur de l’Ordre national et Grand officier de l’Ordre national du Bénin.

Daniel Tawéma a été l’un des fidèles collaborateurs du président Mathieu Kérékou.

Marc MENSAH

16 mars 2025 par ,