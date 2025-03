Des talents émergents de la BD mis en lumière à l’Institut Français

Le vernissage de l’exposition « Tchitchavi, la Nouvelle Vague » a eu lieu, jeudi 13 mars 2025, à la Médiathèque de l’Institut Français du Bénin à Cotonou en présence de l’Ambassadrice de France au Bénin. C’est dans le cadre de l’édition 2025 des Rencontres Internationales de la Bande Dessinée (RIBD 2025), l’un des évènements phares du mois de la Francophonie au Bénin.

Le 9e art s’installe à l’Institut Français de Cotonou à travers l’exposition « Tchitchavi, la Nouvelle Vague ». Elle met en lumière les talents émergents de la BD africaine grâce au projet Ressources Éducatives piloté par l’Institut Français du Bénin et cordonné par Lylly Houngnihin de Laboratorio Arts Contemporains. Selon elle, ‘’ Ressources Éducatives’’ vise fondamentalement à améliorer la qualité des processus d’enseignement en apprentissage, en mettant dans les mains des enfants des ressources de qualité qui reflètent leur environnement sociologique. « Au Bénin, nous avons opté de travailler sur la thématique de la bande dessinée parce que depuis plus de 30 ans, nous avons une histoire affective très intense avec la BD d’inspiration franco-belge. C’est aussi parce que pour nous, la bande dessinée pourrait être le levier par lequel on pourrait effectivement structurer l’ensemble de l’écosystème des industries culturelles et créatives », a expliqué Lylly Houngnihin.

Au Bénin, l’un des pays pilotes du projet, informe-t-elle, il a été question de travailler sur des dispositifs d’amorçage. Une première génération de bédéistes et illustrateurs a été encadrée pendant 18 mois par des experts français Christophe Cassiau et Antoine Rivalan pour sortir des œuvres originales. « Notre dispositif d’amorçage a permis d’une part de soutenir un collectif de 11 auteurs illustrateurs de BD qui n’avaient jamais édité auparavant et d’autre part de soutenir un jeune éditeur qui a montré par son engagement pour l’édition sa capacité en cas de soutien en amorçage, à produire une collection de qualité qui pourrait lui permettre de continuer à éditer d’autres collections même après la fin de cycle de vie du projet », a confié la coordonnatrice. Ce dispositif, informe Lylly Houngnihin, a donné naissance à la collection ‘’Aventures Cotonoises’’ qui mettent en scène des histoires typiquement béninoises.

Constantin Adjadja de la maison d’édition Bénin BD a eu le privilège d’éditer les albums issus de ce projet en respectant les standards les plus rigoureux du marché de la bande dessinée. « Pour ce projet de Ressources Educatives, on a découvert un univers professionnel. Nous avons les experts Antoine Rivalan et Christophe Cassiau qui nous donnaient beaucoup de conseils. Ils nous ont beaucoup appris et à chaque étape, on a essayé de faire le maximum (…) ça a été une grande école pour cette maison d’édition », a-t-il confié. Il a présenté trois autres albums tels que ‘’Angela’s Couture’’, ‘’Les Maraudeurs’’ et ‘’Kutonu à Fon’’. « J’encourage tout le public à les découvrir, à les acheter et pour encourager toute l’équipe qui a travaillé pour ce résultat », a ajouté l’éditeur.

Le délégué de l’Institut Français du Bénin, Jérôme Binet Bos, s’est réjoui de l’essor que connaît la BD au Bénin depuis la mise en place du projet ‘’Ressources Educatives’’. Il a mis en avant la BD comme un outil éducatif et ludique qui favorise la lecture et l’imaginaire des enfants.« La BD donne le goût de la lecture, de l’évasion avec une multitude de graphisme. C’est un voyage à part entière », a indiqué le délégué général de l’Institut Français du Bénin.

Les jeunes talents s’expriment

Parmi les illustrateurs prenant part à « l’exposition « Tchitchavi, la Nouvelle Vague », il y a Ridwan Radji. Etudiant en arts plastiques à l’Institut national des Métiers d’Arts, d’Archéologie et de la Culture, il est l’auteur de l’histoire ‘’la conquête du royaume du crâne’’, dans l’album collectif ‘’Aventures Béninoises’’. « C’est l’histoire d’un chevalier qui va en mission pour son roi et il va à l’aventure. L’histoire a une chute très comique », confie-t-il. Participé à l’album collectif ‘’Aventures Béninoises’’ a été pour lui une belle aventure. « Ce n’était pas un exercice difficile parce que j’avais déjà eu à travailler sur l’album Soweto publié en 2021. On intégrait les corrections à chaque fois et le travail s’est très bien passé », a affirmé l’illustrateur Ridwan Radji.

L’illustratrice de bandes dessinées et de mangas, Lucette Houéto, propose dans cet album collectif ‘’Amina et la graine sacrée du Baobab magique’’ en s’inspirant des histoires de ses grands-parents. Elle s’est réjouie d’avoir pris part à cette aventure avec d’autres auteurs, scénaristes et illustrateurs. Pour elle, la bande dessinée est une façon plus agréable de communiquer sur un sujet ou une histoire. « Avec la bande dessinée, nous avons plus la possibilité de comprendre les choses de façon claire », a ajouté Lucette Houéto.

L’exposition "Tchitchavi, la Nouvelle Vague" se poursuit jusqu’au 31 mars 2025 à l’Institut Français du Bénin, offrant au public une immersion dans l’univers fascinant de la BD africaine.

Akpédjé Ayosso

