La LNB offre deux concerts sur le Nonvitcha

La LNB met le feu à Nonvitcha avec deux soirées de concerts inoubliables à Grand-Popo.

La fête s’annonce mémorable à Grand-Popo ! La Loterie Nationale du Bénin (LNB) débarque à Nonvitcha pour un événement mêlant sport, culture et musique. Et pour marquer le coup, deux concerts grandioses sont prévus les 07 et 08 juin, avec une ambiance qui promet d’être tout simplement électrique !

Les jeux de la LNB seront au rendez-vous avec de nombreux lots à la clé.

Les festivités commencent dès 18h.

Nonvitcha est la fête identitaire et culturelle de retrouvailles entre les peuples Xwéda et Xwla. Les célébrations coïncident avec la Pentecôte.

5 juin 2025 par ,