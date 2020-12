La mise en œuvre des réformes et projets en évaluation

Les travaux de la phase technique de la 6e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l’UEMOA ont été lancés ce lundi 07 décembre 2020 à l’hôtel Azalaï de Cotonou par visio-conférence. La cérémonie d’ouverture a été présidée par M. Orou Hermann Takou, directeur de Cabinet du ministre de l’Économie et des Finances en présence du représentant résident de la Commission de l’UEMOA au Bénin M. Yawovi Batchassi.

Après la tenue les 09 et 10 novembre 2020 de l’atelier national de la revue annuelle, qui a permis une auto-évaluation, les experts de la Commission de l’UEMOA, les représentants des ministères et structures se réunissent pour la phase technique. Elle est consacrée notamment à l’évaluation de la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l’UEMOA au Bénin ; de l’état de mise en œuvre des recommandations issues de la revue 2019 et la prise en compte de nouvelles recommandations.

Dans son discours, le représentant résident de la Commission de l’UEMOA au Bénin M. Yawovi Batchassi a rappelé que la revue annuelle a été instituée par la Conférence des Chefs d’Etat et Gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) afin d’accélérer l’application des réformes politiques, programmes et projets communautaires au sein de l’organisation ouest-africaine.

Selon Yawovi Batchassi, au cours des travaux de cette 6e revue annuelle, il sera question d’échanger à travers une grille de pondération des actes communautaires retenue de commun accord avec les parties prenantes et d’en dégager ensemble la performance réalisée par le Bénin dans la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires.

Le représentant résident de la Commission de l’UEMOA au Bénin M. Yawovi Batchassi a remercié les ministres statutaires, le ministre de l’Economie et des Finances et le ministre d’Etat chargé du Plan et du Développement du Bénin pour leur disponibilité et accompagnement aussi bien dans le cadre du renforcement du processus d’intégration que dans l’accomplissement de la mission du Bureau de Représentation de l’UEMOA au Bénin.

« L’importance toute particulière que le gouvernement de notre pays accorde au processus d’intégration régionale n’est plus à démontrer, aussi bien à travers son programme d’action que dans les diligences à accomplir pour rendre effective et préparer l’organisation de la présente revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires », a déclaré le directeur de Cabinet du ministre de l’économie et des finances du Bénin.

Loin d’être une formalité communautaire, poursuit Orou Hermann Takou, « la revue annuelle, vise à faire le point exhaustif de la mise en œuvre des actes communautaires dans nos différents secteurs et évaluer les diligences précédemment accomplies pour améliorer le score national et par ricochet augmenter le niveau de performance de notre pays ».

Le directeur de cabinet a souhaité une pleine réussite aux travaux de l’édition 2020 de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l’UEMOA au Bénin.

Les experts de la Commission interviendront depuis Ouagadougou par visioconférence.

Les travaux prennent fin le 11 décembre 2020 par l’adoption et la signature du mémorandum de la 6e revue annuelle. Il sera présenté au cours d’une rencontre qui réunira le Président de la Commission de l’UEMOA et le ministre en charge des finances du Bénin, avant d’être soumis au Président de la République du Bénin.

Akpédjé A.Ayosso

