La SIPI-BENIN dans la dynamique de mécanisation agricole

Le directeur général de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), Létondji BEHETON a procédé vendredi 26 mai 2023 au siège de la Société nationale de mécanisation agricole (SoNaMA S.A) à Ouidah, à la remise de kits de tracteurs aux producteurs agricoles. L’initiative qui s’inscrit dans le vaste programme de mécanisation agricole au Bénin, vise à aider les producteurs à améliorer les productions.

15 agrégateurs des départements du Zou et des Collines ont reçu de la SIPI-BENIN ce vendredi 26 mai, des kits agricoles composés d’un tracteur (57 CV), d’une charrue à planches (3 fonds), d’un cultivateur (11 dents), d’un multi-semoir (5 lignes), d’une remorque (5 CV), d’un pulvérisateur Knapsac (20 litres - mécanique), d’une sous-soleuse (2 tynes), et d’un semoir. Cette dotation est le fruit d’une collaboration avec la SoNaMA à travers laquelle la SIPI-BENIN s’engage par ailleurs à fournir un soutien de préfinancement de 75 % par kit, payé directement à son partenaire (SoNaMA S.A.) ; soutenir la formation des utilisateurs des machines ; prodiguer des conseils périodiques pour le déploiement de la mécanisation agricole ; soutenir avec les partenaires techniques, l’entretien et les besoins en pièces détachées ; fournir un million (1.000.000) de FCFA par kit, pour aider les producteurs à faire face aux dépenses opérationnelles (carburant, chauffeurs, maintenance, etc.).

Pourvoir les industries en matières premières, une nécessité à la GDIZ

Observant la quantité de matières premières attendue à la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), le directeur général de la SIPI-BENIN a souligné que cette remise de kits n’est qu’un début. Létondji BEHETON a rappelé au cours de la cérémonie de remise de kits, le rôle important de la SIPI-BENIN auprès des industries en cours d’installation à la GDIZ ; celui de les pourvoir en matières premières de qualité, et en quantité.

A l’en croire, après 22 mois d’exploitation de la zone industrielle, des unités de transformation de matières agricoles notamment le soja (organique et conventionnel) d’une capacité de transformation de 310.000 tonnes sont déjà installées. A ces industries de soja, s’ajoutent plusieurs autres industries de transformation, a fait savoir le DG de la SIPI-BENIN évoquant la nécessité de leur procurer la matière première. « Cette demande de matière première va augmenter avec le temps, et nous travaillons d’arrache-pied pour anticiper les besoins futurs à venir », a confié Létondji BEHETON.

Très heureux de recevoir ces tracteurs, Alidou AKODA, directeur général de CECOTRA SARL au nom des agrégateurs, a exprimé ses remerciements à la SIPI-BENIN. Il a fait la promesse d’un bel usage afin que l’amélioration des productions tant souhaitée, se matérialise.

Formation des agrégateurs et suivi des tracteurs

Selon le Rodrigue ADOGONY, responsable commercial à la SoNaMa, les agrégateurs avant la remise officielle de kits, ont bénéficié d’une formation au cours de laquelle les avantages d’utiliser les machines de la SoNaMA leur ont été expliqués. Au-delà de la mise à disposition des machines, la société joue un rôle d’accompagnement complet et de suivi sur le terrain. Chaque agrégateur sera suivi par un technicien, a rassuré le responsable commercial.

Les tracteurs mis à la disposition des agrégateurs fait savoir Rodrigue ADOGONY, sont dotés d’un système de GPS qui permet de suivre chaque jour son activité, et de produire des rapports à mettre à la disposition de la SIPI-BENIN.

Au total, 40 kits de tracteurs sont prévus pour être distribués. Le reste selon les responsables de la société en charge de l’exploitation, de la promotion et du développement de la Zone industrielle de Glo-Djigbé, sera livré au bureau de la SoNaMA à Parakou.

F. A. A.

