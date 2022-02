La Fondation Ecobank nomme Elisa Desbordes-Cissé directrice des opérations

Elisa Desbordes-Cissé possède une expérience et une expertise impressionnantes en matière de communication et de responsabilité sociale des entreprises, en plus de ses solides compétences dans le domaine du plaidoyer

La Fondation Ecobank (www.Ecobank.com) a nommé Mme Elisa Desbordes-Cissé en qualité de directrice des opérations. La Fondation Ecobank est la branche dédiée à la Responsabilité sociale d’entreprise du Groupe Ecobank, le premier groupe bancaire panafricain.

Ces dernières années, aux côtés d’organisations mondiales et panafricaines partenaires, la Fondation Ecobank a réalisé des progrès importants en Afrique en privilégiant trois domaines, à savoir l’éducation, la santé et l’autonomisation financière. Mme Desbordes-Cissé sera chargée de poursuivre ce travail. Son rôle consistera également à coordonner l’expansion et le renforcement des activités et des partenariats dans les 33 pays d’Afrique subsaharienne où opère Ecobank. Ceci permettra de consolider la position de la Fondation Ecobank en tant que partenaire privilégié qui contribue à créer un impact positif sur la vie de millions de personnes à travers le continent.

Elisa Desbordes-Cissé possède une expérience et une expertise impressionnantes en matière de communication et de responsabilité sociale des entreprises, en plus de ses solides compétences dans le domaine du plaidoyer. Au cours de ses 15 années de carrière, elle a travaillé pour de nombreuses institutions de développement panafricaines et internationales, notamment le Groupe de la Banque Africaine de Développement, UNITLIFE (une initiative du Programme des Nations unies pour le développement), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, l’Initiative pour le média en Afrique et The ONE Campaign.

Elisa Desbordes-Cissé est titulaire d’un Master en Sciences Politiques et Management Interculturel de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, en France. De langue maternelle française, elle parle couramment l’anglais, ainsi que l’espagnol et l’allemand.

Commentant sa nomination, Ade Ayeyemi, directeur général du Groupe Ecobank a affirmé : « La nomination d’Elisa Desbordes-Cissé arrive à point nommé pour renforcer l’engagement africain de la Fondation et la réalisation de sa mission. Nous sommes convaincus que son expérience nous sera bénéfique alors que nous continuons à créer de l’impact pour nos communautés à travers les initiatives et programmes de la Fondation sur la santé, l’éducation et l’autonomisation financière. »

Ade Ayeyemi a également remercié officiellement Carl Manlan, l’ancien directeur des opérations de la Fondation Ecobank, pour l’excellent travail qu’il a accompli et qui a permis à la Fondation de se développer pendant les cinq années où il était en poste, avant de quitter le groupe Ecobank.

