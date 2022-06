La Caisse de dépôts finance la construction de 10 usines à la GDIZ

La Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDCB) et le Groupe ARISE IIP ont signé, vendredi 03 juin 2022, un accord en faveur de l’implantation d’usines dans la Zone Économique de Glo-Djigbè (GDIZ).

Dans le cadre de la transformation de la production de coton béninois, la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDCB) et le Groupe ARISE IIP ont signé un accord le vendredi 03 juin 2022.

Le partenariat vise la construction de 10 usines dont trois dans l’immédiat.

D’un montant de 700 milliards FCFA, le programme permettrait à terme la transformation de la totalité de la production cotonnière du Bénin.

« Nous sommes aujourd’hui à la première phase du programme qui concerne trois usines pour un montant global de 306 milliards FCFA qui devrait permettre de générer en emplois directs, 15.000 emplois. C’est un programme qui traduit la volonté du chef de l’Etat d’industrialiser et d’accroître la valeur ajoutée de tout ce que nous produisons au Bénin dont la prochaine étape qui entre dans la droite ligne de la vision du gouvernement, c’est de transformer notre économie, de transformer toutes les productions que nous faisons localement ici dont le coton », a expliqué Brice Houeton, Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDCB)

Il faut préciser que 7 autres usines seront mises en place avec les principaux partenaires que sont le Groupe ARISE avec qui l’Etat a fait un contrat pour développer la zone industrielle de Glo-Djigbé et la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDCB) et l’ensemble des égreneurs qui participent à ce programme

M. M.

6 juin 2022 par