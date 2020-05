La Banque de Développement du Mali s’implante au Bénin

La Banque de Développement du Mali (BDM-SA) sera bientôt implantée au Bénin ainsi que dans trois autres pays de l’UEMOA. L’annonce a été faite, lundi 30 novembre 2019, lors de la 68ème session du Conseil d’Administration tenue à Bamako au Mali.

Dans l’objectif d’étendre son réseau, le Groupe BDM-SA opte pour l’ouverture de ses nouvelles filiales au Bénin, au Niger et au Togo. Faisant partie des premières Banques de l’Union Economique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest, le Groupe BDM-SA a, selon Ahmed Mohamed Ag Hamani, président du Conseil d’Administration obtenus de bons résultats. Pour lui, le Groupe BDM-SA continuera dans cette lancée pour satisfaire sa clientèle. « Aujourd’hui, l’esprit du groupe BDM-SA augure de bons auspices », déclare-t-il.

D’après le directeur général, Bréhima Amadou Haïdara, 2020 sera l’année de digitalisation à la BDM-SA. « Comme chantier en termes de digitalisation, nous avons développé des produits digitaux et nous allons lancer bientôt d’autres produits. Donc, 2020 sera vraiment l’année de digitalisation à la BDM-SA.

Le Conseil d’Administration a déjà dégagé une stratégie en la matière », a affirmé le directeur général.

Bréhima Amadou Haïdara renseigne aussi que : « le budget arrêté traduit les orientations de la Banque ».

Les résultats que nous avons projetés pour l’exercice 2020, souligne-t-il, sont en phase avec les résultats que nous avons engrangés en 2019. « Les administrateurs sont très satisfaits et ils ont apprécié les évolutions qui ont été très satisfaisantes, malgré le contexte actuel », s’est réjoui le directeur général du Groupe BDM-SA.

Première banque au Mali, le Groupe BDM-SA a durant l’année 2019 apporté plusieurs innovations. Il s’agit du regroupement en août 2019, « de l’ensemble des Conseils d’Administration du groupe BDM-SA, qui est composé aujourd’hui de la maison mère à Bamako, des filiales de Côte d’Ivoire, du Burkina Faso et de l’Etablissement de payement de Paris ». Aussi, une session de formation axée sur les nouvelles réformes a-t-elle été initiée à l’intention des administrateurs.

Encadré

A propos du Groupe BDM-SA

La BDM-SA a été créée le 3 juillet 1989 et fait depuis plusieurs années partie des premières Banques de l’Union Économique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest, au regard de son total bilan, de ses ressources, de ses emplois et de ses résultats.

Au service de sa clientèle à travers une offre bancaire riche et diversifiée, la BDM-SA aujourd’hui un groupe bancaire régional est un acteur majeur de l’intégration bancaire sous régionale.

Le réseau du groupe bancaire est présent au Mali, en Guinée-Bissau, au Burkina-Faso, en Côte d’ivoire, en France, en Espagne et au Congo-Brazzaville.

Akpedje Ayosso

29 mai 2020 par